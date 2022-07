CARON, Renald



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 juillet 2022, à l'âge de 88 ans et 5 mois, est décédé monsieur Renald Caron, époux de madame Pierrette Bélanger. Fils de feu dame Jeanne Lebel et de feu monsieur François Caron, il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli et depuis septembre 2021 à la Résidence Les Quartiers A de L'Islet. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Linda (Roger Lemieux) et Nathalie (Denis Rathier). Il était le frère et le beau-frère de: feu Françoise (feu Marcel Pelletier), feu Jeanine (feu Jean Bélanger), feu Noëllande (feu Jean-Claude St-Pierre), Gilles (Pierrette Daigle), Yvon (feu Hélène Robin - Linda Soucy) et Jocelyne (Fernand St-Pierre); de la famille Bélanger: feu Jean-Paul (feu Jeanne d'Arc Capovilla), feu Rachel (Philippe Frangilo), Rita (André Morin), feu Émilien (Noëlla Lord), feu Julien (Mariette Pelletier), Fernand (Pierrette Joncas), feu Clermont (Claudette Caron), Marcelle (Claude Chouinard), Rolande (Paul-Émile Duval) et feu Ange-Aimé. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ses amis(es). De sincères remerciements sont adressés à Sonia, Stéphane et les membres de leur personnel des Quartiers A de L'Islet, pour leur soutien, leur sollicitude et leur dévouement ainsi qu'au Dre Frédérique Bissonnette et les membres de l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur support, leur gentillesse et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société Canadienne du Cancer 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3, https://www.cancer.ca/fr-ca ou à la Fondation de l'Association des médecins rhumatologues du Québec 3000-2, Complexe Desjardins C.P. 216, succursale Desjardins Montréal QC H5B 1G8. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairevendredi de 19h à 21h, samedi jour des funérailles à compter de 9h30.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial " sous les étoiles ".