VALCOURT MERCIER, Gisèle



Au CHSLD Pavillon Bellevue, le 14 juillet, à l'âge de 78 ans, est décédée paisiblement madame Gisèle Valcourt, épouse de feu monsieur Pierre Mercier, fille de feu Anne-Marie Jenkins et de feu Oscar Valcourt.Elle laisse dans le deuil ses sœurs et son frère: Marguerite (John Anderson), Georgette, feu Denise, feu Charlotte et Gaston (Micheline Croteau); sa belle-sœur Louise; ses beaux-frères : feu Jacques (Lorraine Thibault), Jean-Yves (Josée Bleau), Michel, Clément, feu Raymond-Marie, Denis et André; ses neveux et nièces les plus proches: Stéphane et Nathalie Paradis, Dave Valcourt, Mélanie Valcourt; ainsi que ses autres neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à toute l'équipe du service d'hémodialyse de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi qu'au personnel du CHSLD Pavillon Bellevue pour les bons soins prodigués à madame Valcourt. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du rein, division du Québec, Site Web: https://rein.ca/. La famille vous accueillera aule jeudi 4 août de 19 h à 20 h 30 et le vendredi 5 août de 9 h à 10 h 30.le vendredi 5 août à 11 h. Suivra de là l'inhumation au cimetière Mont-Marie.