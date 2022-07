LANDRY, Léandre



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 juillet 2022, est décédé à l'âge de 73 ans, monsieur Léandre Landry, conjoint de Pauline Therrien. Il était le fils de feu Léger Landry et de feu Olivine Dion. Il demeurait à Saint-Sylvestre. La famille vous accueillera à lale samedi 30 juillet de 10 h à 13 h 30.Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Pauline, La fille et petits-enfants de sa conjointe: Audrey Therrien (Frédéric Blais), Laurence, Édouard et Rosemarie; ses frères et sœurs Landry: Carmelle (feu Rosaire Hébert), feu Paul-André (feu Georgette Breton), feu Marcel (France Martel), feu l'Abbé Réal, Norbert (feu Monique Jacques), feu Gilberte (feu Don Godfrey), Albert (Réjeanne Guay), Omer, feu Céline, Gilles, Madeleine et Gaétane;ses beaux-frères et belles-sœurs Therrien: Jacques ( Sylvie Boudreault), Denis (Luce St-Hilaire), Linda (Claude Labbé), Gilles (Dominique Grenon), Sylvie (Raynald Côté) et Brigitte. Il laisse également dans le deuil neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Dons suggérés: À la fabrique de Saint-Sylvestre, MESSE/DON/CVA (smdj.ca) (Saint-Sylvestre). Un merci spécial à l'équipe d'oncologie de l'hôpital Laval et aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à Léandre. La direction des funérailles est confiée à la