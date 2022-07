HOUDE, Germaine Bernier



Est décédée au Ciusss du Saguenay-Lac-St-Jean, Hôpital de Chicoutimi, le 19 juillet 2022, à l'âge de 89 ans et 2 mois, Madame Germaine Bernier, épouse de feu Monsieur Marcellin Houde, demeurant à Chicoutimi. Elle était la fille de feu monsieur Arthur Bernier et de feu madame Georgianna Boudreault. La famille accueillera les parents et amis à laLes heures d'accueil sont le dimanche 31 juillet 2022 de 13h à 16 h.Les cendres seront déposées au columbarium Gravel et Fils. Il est également possible de participer en présence ou à distance à la célébration qui sera en diffusion directe et en rediffusion par la suite au www.graveletfils.com. Elle laisse dans le deuil son fils: Sylvain Houde (feu Lucie Gagnon, France Roy); ses petits-enfants: David Houde (Guillaume Brousseau), Jonathan Houde (Jessica Thibodeau) et ses arrière-petits-enfants: Sarah-Ève et Zachary Houde. Elle était la sœur de: feu Alcide Bernier ( feu Anita Houde), feu Jeanne, (feu Yvan Tremblay), feu Pierre (Marthe Bouchard), feu Charles-Arthur (feu Raymonde Lavoie), feu Marthe (feu Norbert Gaudreault), feu René (Lisette Girard),feu Jean (feu Marie-Reine Houde), feu Henri (feu Raymonde Tremblay), feu Sébastien (feu Odette Nowlan), feu Ernest et Claude (Madeleine Houde). Elle a rejoint ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Houde. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, parents et amis. Pour ceux et celles qui le désirent, une personne bénévole de la fondation de Ma vie, sera présente au salon afin de recueillir vos dons.