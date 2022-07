FAUCHER, Huguette



À St-Agapit, le 23 juillet 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé entourée de sa famille madame Huguette Faucher, épouse de feu monsieur Daniel Vermette. Elle était la fille de feu Alphonse Faucher et de feu Gabrielle Vézina. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pascale (René Dumont), Sarah (Jean Fillion), Stéphane (Isabelle Côté), Nicolas (Claudie Vachon); ses petits-enfants: Ariane (Raphaël Leblanc) et Alexis (Élisa Lefebvre), Simone et Éloize; ses arrière-petits-enfants: Érika et Thalie; Ses frères et sœurs: feu Jean-Marc (feu Marguerite Ménard), André (Céline Rousseau), Robert (feu Marcelle Bourgault; Marie-Anne Comeau), Fleurette (feu Marcel Rousseau), feu Réal (Louisette Côté), Louise (feu Claude Croteau), Benoît (Hélène Daigle), feu Yvon, feu Pierre-Paul (Solange Demers), feu Nicole; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Vermette, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du Centre de cancérologie intégré de l'Hôtel-Dieu de Lévis et au personnel du CLSC de Laurier-Station pour les bons soins prodigués à notre mère.où la famille vous accueillera à compter de 10h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214 Québec, QC G1S 3G3. www.cancer.ca. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire