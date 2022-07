COUTURE, Arthur



C'est avec amour, douceur et sérénité à sa résidence, le 1er juillet 2022, que nous a quittés à l'âge de 88 ans et 6 mois, monsieur Arthur Couture, époux bien-aimé de dame Lucie Giroux depuis près de 60 ans, fils de feu Augustine Dubois et de feu Jules Couture. Il demeurait à Loretteville. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale samedi 30 juillet 2022 de 10h à 13h30.et de là au cimetière paroissial de Loretteville. Son implication en tant que membre du Service des Incendies de la Défense nationale, ainsi que son dévouement à la population de Loretteville et Wendake en tant que Directeur du Service des Incendies de Loretteville a su le démarquer pendant plus de trente ans. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lucie Giroux, ses enfants: feu Hélène (Stéphan Savard), Louise, Jean (Mireille Usereau), Julie (Daniel Couture); ses petits-enfants: sa filleule Laurie (Freddy), David (Carolanne), Étienne (Nadège), Olivier (Anne-Catherine), Amélie (Olivier); ses arrière-petits-enfants: feu Elena, Edouard, Evalie, qu'il adorait tous; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Emile (feu Florence Salesse, feu Marie Gagné), feu Julienne (feu Albert Savard), feu Corinne (feu Marcel Giguère), feu Mariette, feu Jeannette (feu Roger Godbout), feu Robert (feu Dorothée Lavoie), feu Sr Pierrette (C.St-L.), feu Charlotte (feu Nicolas Ponce), Sr Yvette (O.M.), feu Edouard, Marcel (feu Doreen Duffy); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Giroux: feu Fleurette (feu Jean-Charles Trudelle), feu Gustave (Jeanine Breton), feu Roch, Lauraine (Gilles Rousseau), feu Justin (feu Madeleine Cloutier), Jean-Yves (Raymonde Nadeau), sans oublier son filleul Michel Ponce, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis, qu'il portait dans son cœur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison Lémerveil Suzanne Vachon. tél.: 418 781-6578, Site internet www.mlsv.ca et/ou à la Fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél : 418 656-4999, téléc. : 418 656-4678, courriel : Info@fondation-iucpq.org, site Internet : https://iucpq.qc.ca.