FRÉCHETTE, André



À la Maison d'Hélène à Montmagny, le 12 janvier 2022, à l'âge de 83 ans est décédé M. André Fréchette, dit Bizo, époux de Mme Colette Fournier et fils de feu M. Maurice Fréchette et de feu dame Simone Boulet. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 29 juillet de 19h à 21h30 et samedi à compter de 12h.Les cendres seront déposées par la suite au cimetière de Montmagny. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Martine (Marcel Bonneau) et Hélène (Jocelyn Labbé); ses petits-enfants : Stéphane, Sébastien (Liliane Chamard), Audrey (Samuel Gaudreau), Frédéric (Karolie Grenier), Patrick (Michaël Poulin); ses arrière-petits-enfants: Laurent et Florence Gaudreau. Il était le frère de: Louise (feu René Dufour), Lucille, Pauline, feu Renée (Marie Brigitte Thibault); de la famille Fournier, il était le beau-frère de: feu Gertrude (feu Emery Gamache), feu Martin (Nicole Pelletier), feu Pierrette (feu Yvon Fortin), feu Huguette (Yvon Casault), feu Jean-Paul (Diane Caron), feu André (Jeanne-Mance Poitras), Denise (Raymond Fournier). Il laisse dans le deuil sa filleule Nancy Casault (Louis Paquet) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(es). La famille tient à remercier le Dr Mario Gaudreau, Dre Annie Mercier, Dre Michelle Boulanger et le personnel de la Maison d'Hélène. Remerciements également à Mme Manon Comeau ainsi qu'à Mme Louise Massé et l'équipe du CLSC de Montmagny qui ont été des anges de cœurs et de respect. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ ou à la Fondation de la Maison d'Hélène, www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON.