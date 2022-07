LEVASSEUR, Denise Hamel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 juillet 2022, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Denise Hamel, épouse de monsieur Jacques Levasseur, fille de feu monsieur Alfred Hamel et de feu madame Rosa Giguère. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Charles (Rachel Gagnon), Philippe (Karine Létourneau) et Jérôme (Annie Auclair); ses petits-enfants: Jacob, Ann-Frédérik, Elliot, Zachary, Florence, Delphine et Jade; ses frères: Gaston (Claire Bédard) et André (feu Reine Roussel); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Levasseur: feu Conrad, Huguette (feu Bertrand Labrie, Lorraine (feu Guy Lamarre), Jocelyne (Simon Cliche), Nicole (Yvon Bourget), feu Lise (Robert Jean), Sylvie (Anthony Parttridge), Jean, Alain (feu Suzanne Nadeau), et Josée; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout l'équipe de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, dédié à l'unité des soins palliatifs. La famille vous accueillera auà compter de 14 h.