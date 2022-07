PELLETIER, Denis



Aux soins palliatifs de l'Hôpital Chauveau, le 8 juillet 2022, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Denis Pelletier. Époux de madame Arlette Harvey, fils de feu monsieur Raynald Pelletier et de feu madame Rita Poulin. Il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille: Catherine Pelletier (Jean-Philippe Bessette); ses petites-filles: Marilou et Raphaëlle; ses frères: Daniel Pelletier (Jeannine Mukantaganda), Yvon Pelletier (Chantal Gallichand) et André Pelletier (Bisnu Maya Gurung); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Harvey: Errol Harvey, Line Harvey (Pierre Desmeules), Claude Harvey (Claire Larouche), Guylaine Harvey (Marc Plourde), Robin Harvey et Éric Harvey (Josée Lévesque); ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléancesde 13h à 14h,Les cendres de monsieur Pelletier seront mises en terre ultérieurement au cimetière St-Charles.