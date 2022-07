VIGNEAULT, Huguette



Au CHU l'Hôtel-Dieu de Québec, le 19 juillet 2022, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Huguette Vigneault, fille de feu dame Aurore Paquet et de feu monsieur Armand Vigneault. Elle demeurait à Québec. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Son corps a été confié à lapour crémation. Elle laisse dans le deuil, ses sœurs et son frère: Diane, Nicole et Marc-André; ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'hôpital et de la dialyse de l'Hôtel-Dieu de Québec, ainsi qu'au personnel des Trois-Pignons, tout particulièrement à Alexandra et Sonia, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.