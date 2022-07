MARTIN, Pierre



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 18 juillet 2022, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Pierre Martin. Il était le conjoint de madame Lise Milliard. Il était le fils de feu madame Rita Audet et de feu monsieur Arthur Martin. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Pier (Pascal Chouinard) et Guillaume; ses petits-enfants: Bastien, Emilyan et Ludovic Paré. Il laisse également dans le deuils ses sœurs: Diane (Stuwart Doucet), Thérèse (Gilles Bernier), Monic (Michel Larivière) et feu Louise (feu Richard Garon); les membres de la famille Milliard ainsi que de nombreux parents et amis. La famille a confié monsieur Martin auLa famille recevra les condoléances2022 de 13h à 14 hLa mise en columbarium de monsieur Martin se fera au columbarium St-Vallier. La famille tient à remercier l'équipe de dialyse de l'Hôtel-Dieu de Québec pour tous les bons soins et l'accompagnement prodigués à monsieur Martin ainsi que toute personne travaillant dans le domaine de la santé pour leur dévouement auprès des malades. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'IUCPQ.