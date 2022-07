CAMPEAU, Réal



Au Centre d'hébergement de Sainte-Claire, le 25 juillet 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Réal Campeau, époux de madame Rachelle Veilleux. Il était le fils de feu Achille Campeau et de feu Rosa Turcotte. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Yves, Gilles et Sylvie (Tibor Kormendi); ses petits-enfants : Joannie (Brandon), Tibor, Melissa, Roxanne (Jérémy); ses frères et sœurs : feu Bernadette (feu Jean Côté), feu Roland (feu Jacqueline Latulippe), Annette (feu Raymond Landry), Jeannine (feu Bertrand Dionne), feu Blanche (feu Roland Fortier), Léonce (feu Jacqueline Baillargeon), Noëlla (feu Denis Roy), Lilyane (feu Jean-Yves Beaudoin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Veilleux, ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci particulier aux préposé(e)s et infirmier(ère)s du Centre d'hébergement de Sainte-Claire et du Charnycois pour leurs soins exceptionnels. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Le Rayon d'Espoir de la MRC de Bellechasse. La famille vous accueillera au complexeà compter de 9h.