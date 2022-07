DAKIN, Denise



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 27 juin 2022, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Denise Dakin, fille de feu madame Marie-Jeanne Devost et feu monsieur Horace Dakin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Dave Rousseau (Chantal Doddridge), Mike Rousseau (Annie Larivière), Kayven Rousseau (Janie Martin), Marie-Hélène Rousseau, Jean-Pierre Turcotte-Laprise (Sabrina Racine); ses petits-enfants Anaïs, Elliot, Théo, Léa, Mya, Magaly, Élysabeth, Lory, Patrick, Rémi; ses frères et sœurs: Gisèle, René (Micheline Ouellet), feu Yvon (feu Denise Lapointe), Jean-Claude (Mariette Pageau), feu Jacques, feu Diane, feu Hélène (André Berher), Christiane (Alain Côté), Cécile (Michel Bonaparte), Sylvain (Louisette Normand), feu Mario, Louise et Paul (Cathy Lévesque); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Merci au personnel des soins palliatifs à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.