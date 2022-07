FORGUES, Gisèle



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 juillet 2022, à l'âge de 83 ans est décédée madame Gisèle Forgues, épouse de feu Pierre Ferland. Elle était la fille de feu Rose Délima Bélanger et feu Théodore Forgues. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 10h au centre commémoratifLa mise en niche suivra au columbarium Wilbrod-Robert.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Jacques Savard), Michèle (Marco Goulet), Claudine (feu Fabien Fournier), Gérald (Marie-Josée Gauthier); ses petits-enfants: Stéphanie, Mathieu (Stéphanie Marois), Vincent, Keven (Marlee Angele), Sandy (Francis Brideau), Jean-Philippe (Érika Larsen), Marc-Antoine, Gérémy et Mathias; son arrière-petit-fils Theo; ses frères: Roger (Doris Hains), feu Denis (Solange Tremblay), Léonard (Ginette Leclerc), feu René, Germain (Joanne Rheault); ses beaux-frères et ses belles-sœurs: feu Noëlla (feu Laurier Labrecque), feu Luc (Jeanne-Mance Paquet), feu Laurent (Rachelle Drouin), Sr Denise C.N.D.P.S., feu Claude (Céline Thivierge), feu André, prêtre, Marie (feu Michel Forgues, André Duchesne) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. Elle termine un long voyage pour en débuter un nouveau, tout aussi merveilleux, aux côtés de ceux qui l'ont précédée et qu'elle est allée rejoindre. La famille désire remercier le personnel du B-4400 de l'Hôpital de L'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec par la poste à l'attention de la Fondation IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc G1V 0B8. Il est également possible de faire un don par téléphone au 418 656-4999 ou en visitant le site Internet de la Fondation au https://www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq//IM/