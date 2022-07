NELLIS, Rodrique



Au CHSLD de Saint-Apollinaire, le 21 juillet 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Rodrique Nellis, époux de madame Rose-Aimée Audet, fils de feu Charles Nellis et feu Alphonsine Loubert. Il demeurait à Lévis, anciennement résident de Sept Iles. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Normand (Linda Joubert) et Marc Nellis (Denise Bellehumeur); ses petits-enfants: Alexandra (Frederic Chevry), Anthony (Laurie Godreau), Charles, Mélodie (Marc-Oliver Laquerre) et Gabrielle Nellis; ses frères et soeurs: feu Alban, Rena, Irma, Stella, Raymond (Henriette Bernard), Arnold (Danielle Cheney) et Harold (Angèle Fullum); sa belle-famille Audet: feu Rolland, feu Georgette, Pierrette, feu Marcel, feu Conrad, Lucien, Claire et Imelda; ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Saint-Apollinaire pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de réadaptation en déficience physique de Charny ou au CHSLD de Saint-Apollinaire. La famille vous accueillera auà compter de 13 h.