BRISSON, Thérèse Belley



Au CHSLD Vigi Saint-Augustin, le 10 juillet 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Thérèse Brisson, épouse de feu monsieur Robert Belley, fille de feu Albert Brisson et de feu Julia Maltais. Elle demeurait à Saint-Augustin-de- Desmaures.La famille vous accueillera aude 10 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, Raymonde Barrette (Gilles Dubé), ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Vigi St-Augustin pour les bons soins prodigués et leur bienveillance.