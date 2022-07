BOIVIN, Denis



Au CHSLD de Donnacona, le 19 juillet 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Denis Boivin, époux de madame Claudette Rhéaume. Il demeurait à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Monsieur Boivin laisse dans le deuil, outre son épouse bien-aimée, ses enfants: Normand (Roselle Lepage), Carole (Richard Lafrance) et Jacques (Carole Bilodeau); ses petits-fils: Jason (Anne-Marie Houde), Nicolas (Jeanne Uapukun-Lépine) et Samuel (Tanya Defoy); ses arrière-petites-filles: Léty et Nyla; ses soeurs de la famille Boivin: Clairette (feu Ernest Côté) et Valéda (Claude Genest); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Rhéaume: Micheline (feu Alexandre Cloutier, feu Réjean Rhéaume) et Françoise (Michel Longchamps) ainsi que plusieurs neveux. nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses autres frères, sœurs, beaux-frères et belles-soeurs des familles Boivin et Rhéaume. Un merci au personnel du CHSLD de Donnacona pour les bons soins et leur support depuis les deux dernières années. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le samedi 30 juillet 2022 de 9h à 11h à laet de là au cimetière paroissial.