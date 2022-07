FORTIN, Jacques



À son domicile de Québec, le 28 juin 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Jacques Fortin. Fils de feu monsieur Albert Fortin et de feu madame Alphonsine Brassard, il a été également l'époux de feu madame Noëlla Savard. En plus de son épouse il est allé rejoindre ses enfants : Gaétan et Alain. Il laisse dans le deuil son beau-frère : Gilles Savard; ses neveux et nièces : Hélène Morency, Nicole Morency, Lisette Morency (Réjean Caulet), Monique Morency, Claude Morency (Denise Jobin) et d'autres parents de la famille Fortin. Il laisse également dans le deuil ses, ami(e)s dont son voisin et grand ami Réal Dussault. Les condoléances auront lieu à :de 9h à 10h,Les cendres seront déposées au columbarium de la Seigneurie.