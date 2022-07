GRENIER, Céline Drouin



Maman, ton départ n'effacera jamais le souvenir des jours heureux. Tu as été pour nous la meilleure des mères. Une maman en or avec le plus grand des cœurs.À l'Hôtel Dieu de Lévis, le 22 juillet 2022, à l'âge de 88 ans est décédée Mme Céline Drouin, épouse de feu M. Benoît Grenier. Maintenant repose en paix, tu resteras à jamais le plus beau chapitre de notre vie. La famille vous accueillera aule vendredi 29 juillet 2022 de 19h à 21h, le samedi 30 juillet 2022 de 9h à 10h45.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Denis Guay) et Johanne (Simon Langlois); ses petits-enfants: Vanessa Guay (Marc-André Nadeau) et Patricia Guay (Maxime Laperrière); ses arrière-petits-enfants: Noa, Luka, Emma et Liam; Ses frères et sœurs: feu Jean-Paul (feu Claire Vadeboncoeur), feu André (feu Jeanne-D'arc Cyr), feu Dominique, feu Thérèse (feu Rosaire Grenier, feu Paul-Eugène Gagné), Chantal (feu Gonzague Gilbert), feu Guy (feu Rose-Aline Vachon), Arthur (Jeannine Gilbert) et Jacqueline (feu Jean Vézina); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Clermont (feu Laurence Lehoux), feu Georges (feu Jacqueline Lehoux), feu Laval, feu Rosaire (feu Thérèse Drouin, feu Paul-Eugène Gagné), feu Hélène (feu Maurice Lehoux), feu Clément (feu Lucille Savoie), feu Edgar (Lucille Lehoux), Gilles (Huguette Berthiaume) et Robert (feu Jacqueline Gosselin). Dons suggérés : Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, https://www.coeuretavc.ca/ ou à La Paroisse Sainte-Mère de Jésus (Fabrique de Saint-Elzéar) https://smdj.ca/financement-cva. La famille tient à remercier chaleureusement Émilie Talbot et le personnel du CLSC de Sainte-Marie pour leurs bons soins prodiguées ainsi que le personnel de la Villa D'Accueil St-Bernard pour leur grand dévouement.