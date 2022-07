CHAMBERLAND, Jacques



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 juillet 2022, à l'aube de son 92e anniversaire, est décédé monsieur Jacques Chamberland, époux de feu madame Gaétane Houle. Il était le fils de feu Louis Chamberland et de feu Phydelise Boissonneault. Il demeurait à Lévis, natif d'Armagh.La famille accueillera parents et amis au, jour des funérailles, de 11h30 à 13h45.et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses 3 enfants : Martine (Yves Denis), Dany (Nathalie Moisan) et Nancy (Marcel Bolduc); ses 8 petits-enfants : Audrey (Thomas Morin-Lachance), Guillaume (Gabrielle Dallaire), Joël (Cyrielle Beltzung), Léa (Cédrick Paquet), Renaud, Jérôme (Laurie Théberge Talbot), Jérémy (Sabrina Hamel), Francis et son arrière-petit-fils Arthur ainsi que son amie madame Jeanne-Mance Guillemette. Il était le frère de : feu Joseph (feu Diane Chabot), feu Georges (feu Émilia Langlois), feu Dollar (feu Yolande Bergeron), feu Rosée (feu Benoit Lemelin), feu Marguerite (feu Antonio Gagné), feu Clément (Fernande Cloutier), feu Henri (Lucille Guillemette), feu Antonio (feu Rose-Alma Doiron), feu Rosaire (feu Louisette Guillemette) et feu Benoit (Hélène Chabot). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Houle : Pierrette (Georges Chouinard), Jean-Guy (Monique Blanchette) et Marcel (Lucie Guimond), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci à son neveu Raynald Chamberland, à monsieur Martin Vézina, à l'équipe de CLSC de Ste-Foy-Sillery, au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis et au Dr Liliane Bélanger pour leur dévouement. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la