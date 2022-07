LESSARD, Clermont



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le vendredi 22 juillet 2022, à l'âge de 97 ans et 1 mois, est décédé monsieur Clermont Lessard, époux en premières noces de feu Cécile Paquet et en secondes noces de madame Rose-Hélène Quirion et fils de feu Narcisse Lessard et de feu Marie Simard. Il demeurait à Beauceville. La famille recevra les condoléances au centre funérairele samedi 30 juillet 2022 de 8h30 à 10h15.et l'inhumation aura lieu au cimetière paroissial sous la direction du centre funéraireIl laisse dans le deuil son épouse, madame Rose-Hélène Quirion; ses enfants: Michel (Céline Lapointe), Gina (feu André Blanchet) et Martine (feu Michel Souligny); ses petits-enfants: Isabelle (feu Vincent Bourque; Guillaume Tanguay), Hélène (Mathieu Robichaud) et Marie-Ève Lessard (Pierre Cousin), Simon (Twinmi Ip), feu Martin et Vincent Blanchet (Véronique Plante), Valérie (Sylvain Corriveau) et Louis-Paul Boulanger ainsi que ses 11 arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil ses deux belles-soeurs: mesdames Jeannette et Berthe Quirion, les membres des familles Lessard et Quirion, monsieur Denis Gilbert (Danielle Aubin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel soignant au CISSS-CA Saint-Georges pour les bons soins prodigués.