BOILY, Françoise Simard



À l'hôpital Saint-François-d'Assise, le 18 juillet 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Françoise Simard, épouse de feu monsieur Roland Boily. Elle était la fille de feu monsieur François-Xavier Simard et de feu dame Maria Bourassa. Native de Baie Saint-Paul, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil sa fille Michelle Boily et l'époux de sa fille Mario Laquerre qui l'a soutenue comme un fils, sa sœur Alberte Simard (feu Dr Raymond-Marie Simard), sa belle-sœur Céline Jutras (feu Albéric Simard), ses neveux et ses nièces de la famille Simard et leurs conjoints(es), notamment de manière plus significative: Robert (Micheline Rheault), Monique, Diane (François Rheault) et Odette (Jean Fiset), ainsi que la famille Laquerre Allaire pour l'accueil, le soutien, les bons repas et les cadeaux: Louise Laquerre, Robert Allaire, Émily-Rose Allaire, Nicole Laquerre et ses fils : Mathieu Drolet (Sandra Bienvenue) et Simon Drolet (Marjorie Gagnon). Au début de la cinquantaine, madame Simard passe d'artiste peintre amateur à jeune professionnelle, malheureusement certaines circonstances de la vie, amènent madame Simard à mettre sa carrière sur pause, sans jamais lui permettre une reprise.Madame Simard sera portée à son dernier repos au cimetière Saint-Michel de Sillery, 2041 Boulevard René-Lévesque O, Québec.