BARDOU, Jacques



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 juillet 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Jacques Bardou, époux de madame Jacqueline Proulx. Il était le fils de feu Paul Bardou et de feu Rachel Chollet. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses enfants: Michel (Martine Bouchard) et Benoît; ses petits-enfants: Maya, Maryse et Martial; son frère et ses sœurs: feu Jacqueline (feu Jean Gosselin), feu Françoise (feu Archy Hampleman) et Pierre; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Proulx: feu Pierrette (feu Rock Roy), feu Robert, Ludovick (feu Pâquerette Gravel), Jacques (Laurence Fortier), Denise (feu Yvan Théberge), Claude (Lise Bernier), Louis, Charles (feu Simone Fortin), Pierre (Rachelle Bernard) et Jean-Paul (Lise Cloutier); ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera au complexeà compter de 13h.