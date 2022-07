LABONTÉ LAVERDIÈRE, Agnès



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 juillet 2022, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée madame Agnès Laverdière, épouse de feu monsieur Égide Labonté et fille de feu Joseph Laverdière et de feu Alphonsine Breton. Elle demeurait à Sainte-Claire (Manoir de la Rive Claire), autrefois de Saint-Lazare, Bellechasse.La famille recevra les condoléances aule vendredi 29 juillet 2022 de 19h à 21h. Samedi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 9h.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Martial (Claire Couture), Yvan (Françoise Gourde), Guy (Nicole Labrecque), Lise (Gilles Fillion), Laurent (Nathalie Gaudreau); ses petits-enfants: Lyne, Julie et Patrick Labonté, Chantal, Véronique et Mélissa Labonté, Maryse, Andréanne, Michel et Stéphanie Labonté, Nicolas, Maxime et Marc-André Fillion, Anélie Labonté et ses 15 arrière-petits-enfants. Elle était le sœur de: feu Clément (feu Rose-Éliane Goulet), feu Éliane (feu Armand Langevin), feu Fernand (feu Marianna Gagnon), feu Gérard (feu Jeannine Goulet), feu Herman (feu Bernadette Labrecque), feu Jacques (Monique Lavertu), feu Jean-Paul (Françoise Dumas), Noëlla (feu Raoul Larochelle), Marcel (Francine Roy), Dina (Gilles Lévesque), Françoise (Jacques Ricard) et Gilbert (Claire Carrier) et la belle-soeur de: feu Bertrand Labonté (feu Denise Guilbaut), feu Gisèle Labonté (feu Georges Larose), Clarisse Labonté (feu Guy Couturier), Huguette Labonté (Viateur Laforest), Serge Labonté (feu Sylvie Gosselin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial à tout le personnel du Manoir de la Rive Claire pour les bonnes attentions ainsi que les bons soins du centre palliatif de l'hôtel-Dieu de Lévis et de tout le personnel soignant. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en Bellechasse (Communauté St-Lazare) 134, rue Principale Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0 ou à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, centre des soins palliatifs (https://fhdl.ca/faire-un-don/). La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire