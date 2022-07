Agression sexuelle: Soccer Canada montré du doigt à son tour

Après Hockey Canada, l’organisation Soccer Canada reçoit aussi certains blâmes, dans une moindre mesure, pour sa mauvaise gestion dans un dossier d’agression sexuelle.

Pendant que Bob Birarda attend sa sentence après avoir plaidé coupable à trois chefs d’accusation pour abus sexuel, l’organisation n’aurait pas suivi sa propre politique concernant de telles agressions, selon les conclusions d’une enquête indépendante. Soccer Canada aurait notamment gardé le silence, selon ce que révèle un rapport dévoilé par McLaren Global Sport Solution.

Birarda, qui a été à la barre de l’équipe féminine canadienne des moins de 20 ans, avait aussi été écarté de l’équipe féminine des Whitecaps de Vancouver en 2009. Il avait été arrêté en 2020 pour six charges d’exploitation sexuelle, deux d’agression sexuelle et une pour leurre d’enfant entre 1998 et 2008.

Chez Hockey Canada, il a été dévoilé, mercredi, qu’un fonds spécial dédié notamment aux règlements à l’amiable avait servi, depuis sa mise en place en 1989, à faire neuf paiements pour des cas d’abus sexuels, totalisant 7,6 millions $.