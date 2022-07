TURCOTTE, Patrick



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, entouré de l'amour des siens, le 20 juillet 2022, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Patrick Turcotte. Il était le fils de feu madame Albertine Moreau et de feu monsieur John Turcotte. Il demeurait à Québec. Monsieur Turcotte laisse dans le deuil ses enfants: Natalie Grimard (Jacques Jobin) et Martin Turcotte. Il laisse aussi dans le deuil son frère Marcel Turcotte et de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille a confié monsieur Turcotte auLa famille recevra les condoléancesde 13h à 15h au salon du complexe,La famille tient à remercier le personnels infirmier de l'Enfant-Jésus, pour les bons soins et leur patience prodigués à monsieur Turcotte. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer - Division du Québec (1040 Av. Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3, Canada).