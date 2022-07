DUBEAU, Francine



À l'Hôpital St-François d'Assise, Québec, le 8 juillet 2022, à l'âge de 67 ans, est décédée dame Francine Dubeau, conjointe de feu monsieur Michel Bégin. Née à Québec le 18 mars 1955, elle était la fille de feu dame Thérèse Perron et de feu monsieur Raymond Dubeau. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9h30.Elle laisse dans le deuil son fils Michaël Brown (Stéphanie Trépanier); ses beaux-fils: Karl Bégin (Cathy Tremblay), Alexis Bégin (Marie- Josée Fradette) et leurs enfants; son filleul Éric Vermette (Isabel Simard); sa tante Gaétane Côté (feu Bernard Lavoie), ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie spécialement sa cousine Ginette Huot pour l'avoir accueillie chez elle ces dernières années de même que tout le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de