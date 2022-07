PELCHAT, Odilon



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 juillet 2022, à l'âge de 88 ans est décédé monsieur Odilon Pelchat, époux de Pierrette Dion, fils de feu Joseph Pelchat et feu Imelda Boutin. Il demeurait à Saint-Isidore. Il est allé rejoindre ses deux fils Alain et Daniel. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Jacques (Lucie Pomerleau); ses petits-enfants: Audrey Leblond-Pelchat (Ian Poulin), Dérek Leblond-Pelchat et Lorie-Anne Pelchat; ses arrière-petits-enfants: Mélianne, Mathis et Maverick Poulin; ses deux sœurs: Jacqueline (Benoit Guillemette) et Claire (feu Benoit De Blois); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dion: feu Philippe (Rose-Eva Corriveau), Laurette (feu Omer Côté), feu Aline (feu Gérard Royer), Maxime (Gertrude Brouard), feu Maurice (Yolande Labonté), feu Bertrand (Rachel Bernier), Yvette (feu Alfred Pelchat), Réal (feu Ida Roy) (Raymonde Fournier) et feu Jacqueline (Arthur Savoie); ainsi que de nombreux neveux, nièces, dont ses deux filleuls Donald Dion et Jean Guillemette, autres parents et ami(e)s. Sincère remerciement au médecin Vanessa Quesnel, aux membres du personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis et du CLSC de Ste-Marie de Beauce pour leur dévouement et les bons soins prodigués, principalement à Caroline Morin et Anne-Marie Patoine. La famille tient aussi à remercier les membres du personnel de la pharmacie de Saint-Isidore pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis ou à la fabrique de Saint-Isidore. La famille vous accueilleraà compter de 9 h.