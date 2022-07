TREMBLAY, Gaétan



C'est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Gaétan Tremblay survenu à l'Hôpital le CHUL de Québec, le 9 juin 2022. Il était âgé de 85 ans et 10 mois. Il était l'époux de dame Liliane Paradis et le fils de feu dame Marie-Rose Lavoie et de feu monsieur Henri Tremblay. Il était originaire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fondateur des Autobus Tremblay & Paradis inc.La famille vous accueillera aule vendredi 5 août 2022 de 19 h à 21 h etde 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Liliane; ses enfants: Linda (Gilles Cloutier), Johanne (Robert Lessard), Claude (Brigitte Boulet), Pierre (Caroline Vermette) et Manon (David Small); ses petits-enfants: Gabriel, Thomas, Alexis, Marie-Pier, Charles, William, Frédéric, Albert, Emma et Rosemary; son arrière-petite-fille Alice; ses frères et sœurs: Denise (feu André Lavoie), Monique (Jean-Pierre Rochette), Noël (Pauline Tremblay), Guy (Lise Tremblay), Nicole (Mario Beaupré), Micheline (feu Jacques Belleville), Huguette (feu Marc Tremlbay), Gisèle et Suzanne (Robert Leclerc); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paradis: André (Claudette) et feu Laurent (Aline); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Hôpital le CHUL de Québec pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Recherche sur le cancer , 625, Avenue du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5, tél.: 514-861-9227 ou 1-888-766-2262, site web : www.societederecherchesurlecancer.ca