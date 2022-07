[BALADO] Comprendre les prouesses de l'oreille absolue

Pendant des décennies, les experts ont attribué l’oreille absolue à la génétique.

Cette étrange faculté qu’ont certains musiciens à reconnaître, à l'écoute d'un son, les notes de musique correspondantes.

L’oreille absolue aurait tendance à passer d’une génération à l’autre. Mais cette explication ne tient plus, et de plus en plus de travaux montrent que l’oreille absolue, elle pourrait possiblement être acquise.