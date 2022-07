MATHIEU, Raymond



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 18 juillet 2022, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Raymond Mathieu, époux de feu Jacqueline Laberge. Il était le fils de feu Joseph Arthur Mathieu et de feu Alvina Vézina. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 13h à 15h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Normand Mathieu, Viviane Mathieu (feu Pierre Lemelin), Guylaine Mathieu (Lewis Guillemette), Judith Mathieu (Réjean Muller); ses petits-enfants: Patrick Mathieu (Annie Sirois), Mélanie Mathieu (Éric Vaillancourt), Gabriel Lemelin (Lydia McElrea-Smith), François-Xavier Lemelin (Lenaïg Voisin), Raphaël Guillemette (Anne-Frédérique Gendron), David Guillemette (Catherine Gingras), Michaël Lord, Tricia Lord (Kevin Fortin); ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants. Il était le frère de feu Henri, feu Paul-Eugène, feu Yvan, Louisette, feu Colette, feu Jacques et Marie-Louise. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laberge ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson région de Québec Chaudière-Appalaches, 218-245, rue Soumande, Québec (Qc) G1M 3H6, 418 527-0075.