DROUIN, Pierrette Phillips



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 1er juillet 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Pierrette Phillips, épouse de feu monsieur Jean-Marie Drouin, fille de feu Georges Phillips et de feu Cécile Lacroix. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses filles: Mimi et Andrée (François Lamy). Elle était la soeur et la belle-soeur de André Phillips, Susan Phillips (feu Paul Drapeau), feu Lise Phillips, Jean Phillips, Robert Phillips (Nicole Marchand), Françoise Phillips (feu Jean-Marc Paquet), feu Lucile Phillips (feu Jacques Blouin), feu Louis-Nazaire Drouin (Fernande Allen), feu Louise Drouin (Claude Hamel), feu Claude Drouin, feu Claire Drouin, feu Rollande Drouin (André Laplante) et de feu Herman Drouin (feu Denise Laflamme). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CLSC de Lévis, du 4ième étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis et à ceux de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral. La famille vous accueillera auà compter de 12 h.