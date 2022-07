PELLERIN, Simon



Au CHU de Québec, à l'Hôpital St- François-d'Assise, le 3 juillet 2022, à l'âge de 92 ans et 8 mois est décédé monsieur Simon Pellerin, époux de dame Annette Théberge. Il était le fils de feu monsieur David Pellerin et de madame feu Anastasie Dubé. Il demeurait à Québec.Outre son épouse Annette, il laisse dans le deuil ses enfants: Marcel, Diane (Michel Robitaille) et Aline; ses petits-enfants: Simon Robitaille (Vivian Cheja), Anne Robitaille (Patrick Allard), Jean-Philip Paquet (Véronique Boutin), Sophie Paquet (Antoine Tremblay) ainsi que son arrière-petite-fille Lilianne Allard. Il laisse également dans la tristesse de son départ ses sœurs: Marie-Paule (feu Marcel Breton), Hélène (feu Roger Blier), Luce (feu Roger Morin), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Théberge: André (feu Hélène Morin), Yolande (feu Jean-Claude Blier), Marielle (feu Marc-André D'Astous), Lise (feu Paul Mcken), Aline (feu Claude Laberge), Jeanne-Paule Asselin (Yvon Plante), Françoise; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Marie-Ange (feu Cécilien Breton), feu Conrad (Alice Morin), feu Yvon (feu Thérèse DeRepentigny), feu Cécile (feu Ronald Gauthier), feu Madeleine (feu Benoit Ducas) et le beau-frère de feu Paul-Émile (Laurette Michaud), feu Jeannine (feu Raymond Martin). La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 29 juillet 2022, de 19h à 21h ainsi quede 9h30 à 12h45.à 13h30. L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du Cimetière Saint-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Parkinson de Parkinson de Québec : https://parkinsonquebec.ca/faire-un-don/