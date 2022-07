LAFRANCE, Jean-Claude



À l'hôpital Saint-François d'Assise, le 15 juillet 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Lafrance, époux de dame Monique Chabot, fils de feu dame Juliette Owen et de feu monsieur Henri Lafrance. Il demeurait à Québec. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Son corps a été confié à lapour crémation. Une cérémonie a été célébrée en toute intimité en présence de sa famille. Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses enfants: Christine (Daniel Dionne), Stéphane (Marie-Josée Anctil); ses petits-enfants: William, Olivier (Justine Vallée); ses frères et sœurs, belles-sœurs et beaux-frères: André Lafrance (Nicole Beaulieu), feu Gaston Lafrance (Ghislaine Lafrance), Louisette Lafrance (Florent Lemaire), Denise Lafrance, Nicole Chabot (Marcel Jobin). Il était le beau-frère de feu André Chabot (Régina Gagné), feu Ginette Chabot, feu Daniel Chabot. Il laisse également dans le deuil, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du B5 de l'hôpital Saint-François d'Assise, ainsi qu'au Dre Anne- Sophie Laberge, son infirmière Amélie et sa préposée Linda, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.