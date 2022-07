Thérèse Rouleau Thibault





À L'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 juillet 2022, à l'âge de 93 ans et 8 mois est décédée madame Thérèse Rouleau, épouse de feu Irenée Thibault et fille de feu Arsène Rouleau et de feu Aurore Aubin. Elle demeurait à Saint-Damien-de-Buckland.La famille recevra les condoléances à laElle laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie (Denis Godbout), feu Pierre (Rachel Asselin), Andrée (Émilien Poirier), Lyse, feu Benoît, Carole, Jacques (Suzanne Ferland), Denis (Line Mercier), Claude, Marc (Caroline Caron), feu Marlène (Dominique Mathieu) et Guy-Paul (Johanne Marcoux), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : feu Laurette (feu Hervé Goulet), feu Raymond (Claudette Châteauvert), Lauréat (Carmel Turgeon), Hervé, Marcelle (feu Étienne Bisson), Jean-Claude (Patricia Morin), Claudette (feu Jean-Guy Houde) et feu Pauline ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille tient à remercier les médecins et tout le personnel infirmier et préposés de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués.Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles à la salle.La direction des funérailles a été confiée à la