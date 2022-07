DUPONT, Francine Fortier



À la Maison Michel-Sarrazin, le 16 juillet 2022, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Francine Fortier, épouse de monsieur Pierre Dupont, fille de feu madame Gilberte Blumhart et de feu monsieur Lauréat Fortier. Elle demeurait à Boischâtel.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 13 h à 16 h.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Valérie (Hugo) et Dave (Julie); ses petits-enfants: Thierry (Victoria), Abygaël, Thomas, Maxim et Romane. Elle était la sœur de: feu Gaston (Marguerite), Lise (feu Jean-Pierre), Jacques (Josée), Gilles (Francine), Diane (Guy) et Gaétan (France). Elle laisse également dans le deuil son beau-frère Jean-François, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Maison Michel-Sarrazin ainsi que le personnel de l'équipe de soins du CRCEO de l'Hôtel-Dieu de Québec, tout particulièrement la Dre Alexandra Sébastianelli, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, téléphone : 418 687-6084, site web : www.michel-sarrazin.ca ou à la Fondation du cancer de l'ovaire Canada, téléphone :1-877-413-7970, poste 238, site web : www.ovairecanada.org. Des formulaires seront disponibles sur place.