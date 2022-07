«De bon augure pour le GP3R»

Quelques jours après avoir été pénalisé par les dirigeants de la Série NASCAR Pinty’s, Alexandre Tagliani a su remettre les pendules à l’heure en remportant la seconde épreuve d’un programme double disputé mercredi soir à Saskatoon.

Après s’être élancé de la dixième place sur la grille de départ, le pilote de Lachenaie a couronné une belle remontée pour signer sa 11e victoire dans la série canadienne de stock-car.

Cette confrontation s’est avérée une autre domination des représentants du Québec puisqu’Andrew Ranger, Louis-Philippe Dumoulin et Raphaël Lessard, dans l’ordre, ont rallié l’arrivée derrière le vainqueur.

« Ce triomphe fait le plus grand bien pour l’équipe, qui a travaillé fort entre les deux courses de la journée pour réparer les dommages », a dit le gagnant.

La course la plus importante

En lever de rideau quelques heures plus tôt, Tagliani s’était classé au septième rang, non sans avoir été impliqué dans un accrochage qui a rendu sa voiture très capricieuse.

« C’est de bon augure pour le Grand Prix de Trois-Rivières », a poursuivi Tagliani.

Le GP3R, considéré comme l’épreuve la plus importante au calendrier et où il s’est imposé à trois reprises dont l’an dernier, aura lieu le dimanche 7 août.

Camirand écope aussi

La première course en Saskatchewan a été l’affaire de l’Ontarien D.J. Kennington, qui a devancé Ranger et Marc-Antoine Camirand. Ce dernier n’est plus, du moins pour l’instant, le meneur au classement cumulatif des pilotes en raison d’une pénalité de 12 points au championnat qui lui a été imposée après la course présentée à Edmonton samedi dernier.

Après l’épreuve, les officiels ont jugé que la voiture n’était pas munie de tuyaux d’échappements prescrits par la série.

« Nous contestons cette décision et la cause est portée en appel, a confirmé le pilote de Saint-Léonard-d’Aston, en entrevue au Journal. On a l’impression que la série s’acharne sur notre cas et qu’elle cherche par tous les moyens à nous pénaliser. »

Comble de malheur, Camirand a été forcé à l’abandon lors de la deuxième course à Saskatoon à la suite d’un casse-moteur.

Lacroix au sommet

Malgré deux résultats décevants (21e et 7e respectivement) en -Saskatchewan, Kevin Lacroix est le meneur au tableau après les huit premières étapes de la saison.

Pour revenir à Tagliani, il a lui aussi écopé de 12 points de pénalité pour un comportement « jugé inapproprié en piste » aux dépens de Brandon Watson.

Les deux pilotes ont été au cœur de débats très animés à Edmonton, mais Tagliani prétend que sa sanction n’était pas méritée dans la mesure où son rival, lui, a été blanchi.

À l’instar de Camirand, Tagliani entend lui aussi faire infirmer la décision de NASCAR pour récupérer ses points.