OUELLET, Pierrette



Au CHU Pavillon St-Sacrement, le 4 juin 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Pierrette Ouellet, fille de feu dame Juliette Martel et de feu monsieur Napoléon Ouellet. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 14 h 30.L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure au cimetière de Saint-Raymond avec la famille immédiate. Elle laisse dans le deuil son époux Richard Paquet avec qui elle a partagé sa vie plus de 65 ans, ses filles: Josée Paquette (Richard St-Pierre) et Denise Paquette (Louis Douville); ses petites-filles: Léa St-Pierre (Maxime), Julie-Rose St-Pierre (Reda) et Florence Douville et ses arrière-petits-enfants: Mateo (Léa) et Leila (Julie-Rose). Elle était la sœur de feu Berthe (feu Norbert), Monique, Jovette (feu Rolland), Mireille, feu Jean-Baptiste (feu Clothilde), feu Jean-Claude (feu Thérèse), André (Alfredine), feu Jacquelin (Edna), Jean-Paul (Denise) et Réal (Huguette). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital St-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. Téléphone 418-525-4385. Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca. Site Web: Dons In Memoriam | Fondation du CHU de Québec (fondationduchudequebec.org). Des formulaires sont disponibles sur place.