Deux incendies importants déclarés la même nuit à Jonquière

La nuit de mercredi à jeudi a été très occupée pour les pompiers de Saguenay qui ont dû combattre deux incendies importants à Jonquière, qui se sont déclarés à environ une heure d’intervalle.

C’est à 1 h 30 du matin que les voisins immédiats des deux maisons en feu ont été réveillés brusquement.

«Les pompiers sont venus, ils cognaient, on se demandait ce qu’il se passait. Quand nous sommes sortis, on a vu la maison du voisin. Elle était en feu dans la couverture et les flammes sortaient par le toit», a confirmé Mario Boily.

Le feu a commencé dans le garage résidentiel d’une maison de la rue Saint-Jean-Baptiste, à Jonquière. Il s’est propagé dans la résidence et celle des voisins. Les dommages sont majeurs.

«À notre arrivée à la résidence, l’autre résidence était en feu aussi. Le voisin également, il est proche, il était en voie de brûler, 25 pompiers étaient sur les lieux», a affirmé le chef aux opérations du service incendie, Jean Côté.

Heureusement, personne n’a été blessé. C’est le fils d’une des résidentes qui aurait sonné l’alarme pour que tout le monde sorte rapidement.

«Son plus vieux s’est aperçu de ça, il jouait aux jeux vidéo. Il a réveillé sa mère et les deux autres», a expliqué le voisin.

Le brasier était maîtrisé vers 4 h, mais des enquêteurs des pompiers et de la police ont analysé la scène.

«Il y a des indices qui nous laissent croire qu’il va falloir faire une enquête au niveau policier, c’est pour ça que les policiers sont là», a indiqué le chef aux opérations du service incendie.