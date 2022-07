Don majeur au Domaine Forget

La Fondation Sandra et Alain Bouchard, créée en 2012, est une fondation privée dont la mission principale est de soutenir financièrement les organismes qui œuvrent dans le milieu des arts et de la culture, de même que les organisations qui apportent leur soutien aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle afin de permettre aux gens d’atteindre leur plein potentiel. Elle vient de verser une contribution financière exceptionnelle (non dévoilée) au Domaine Forget qui lui permettra de développer son Académie internationale de musique et de danse, en accueillant l’Orchestre Métropolitain en résidence, du 20 au 24 juillet, durant le stage de direction d’orchestre qui dure deux semaines. Parmi les 70 inscriptions reçues, 12 stagiaires ont été sélectionnés pour participer au stage à l’été 2022, dont trois en provenance du Québec, trois des autres provinces canadiennes et six des États-Unis.

Dans le Vieux-Québec

Les Mosaïcultures Québec 2022 ont exceptionnellement déployé leurs ailes pour occuper une portion de la terrasse Dufferin devant le Fairmont Château Frontenac. Les œuvres pourront être admirées par les résidents et les milliers de visiteurs qui déambuleront tout au long de l’été dans le Vieux-Québec. L’exposition complète Il était une fois... la Terre est présentée au parc du Bois-de-Coulonge jusqu’au 10 octobre, tous les jours de la semaine, de 10h à 19h.

En plein dans l’mille!

Denis Desharnais, président de Desharnais pneus et mécanique à Québec, a visé juste, le 20 juillet dernier, au trou numéro 8 du Club de golf Lac St-Joseph, de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, alors qu’il a réalisé son premier trou d’un coup en carrière. Denis a négocié parfaitement cette normale 3 de 148 verges avec un hybride 5 pour expédier sa balle directement dans la coupe. Puisqu’un faux plat et une dénivellation empêchent de voir parfaitement le vert depuis le tertre de départ, le principal intéressé a dû attendre d’être rendu sur le vert pour retrouver sa balle qui était au fond de la coupe. Inutile de vous préciser que l’évènement a été célébré avec quelques bulles une fois la partie terminée. Sur la photo, dans l’ordre habituel: Denis Desharnais et ses partenaires de jeu et témoins de son exploit, Alain Maranda, Sébastien Paquet et Pierre Bernard.

En souvenir

Le 28 juillet 2002. Le pape Jean-Paul II clôt les Journées mondiales de la jeunesse à Toronto par une messe devant 800 000 personnes au parc Downsview.

Anniversaires

Denis Savard (photo), depuis 43 ans, directeur général de Cité Joie, 67 ans... Laurent Prémont, président de Prémont Harley-Davidson de Québec... Marc Dupré, humoriste, chanteur et imitateur, 49 ans...

Disparus

Le 28 juillet 2017: Maurice Filion (photo), 85 ans, ancien directeur général des Nordiques de Québec... 2019: George Hilton, acteur britannique célèbre pour avoir figuré dans de nombreux westerns spaghettis...