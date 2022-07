LACHANCE, Nicole



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 juillet 2022, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Nicole Lachance, épouse de feu Roch Roy, fille de feu Maurice Lachance et de feu Anne-Marie Allen. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Caroline (Patrick Pérusse), Philippe (Line Sander Egede) et Jean-Rock (Stéphanie Roy); ses petits-enfants: Alexandre Gagnon, Gabriel Gagnon, Audrey-Ann Gagnon, Naomie Roy, Joséphine Roy, Olivia Roy et Vigga Roy; ses frères et sœurs: feu Gaston (Julia Laliberté), Pierrette (Gaétan Roy), feu Jean-Claude (Brigitte Cantin), Marielle (Réjean Demers), feu Noël (Rollande Rouillard), Roger (Françoise Cantin), André (Carole Corriveau), feu Carmen (Michel Bruneau), René (Odette Fortin) et Jean-Marie (Louise Brodeur); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy: Louisette (feu Denis Marcoux), Gaétan (Pierrette Lachance), feu Suzanne, Marcel (Francine Savoie) et Raymonde (Jacques Major); ainsi que plusieurs nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincère remerciement aux membres du personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. La famille tient aussi à remercier tout le personnel de la résidence Les Marronniers pour leur dévouement au courant des années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec. La famille vous accueillera à laà compter de 9h.