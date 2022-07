RIOUX, Soeur Jeanne-Yvette



À l'infirmerie provinciale des Religieuses de Jésus-Marie de Sillery, le 22 juillet 2022, est décédée, à l'âge de 88 ans et 11 mois dont 67 ans de vie religieuse, Sœur Jeanne-Yvette Rioux (Sœur Marie-du-Temple). Native de Trois-Pistoles, elle était la fille de feu Joseph Télesphore Rioux et de feu dame Lucienne Canuel. Outre les membres de la communauté, Sœur Jeanne-Yvette laisse dans le deuil un beau-frère: Régis Duchesnes (feu Gertrude) ainsi que des neveux et des nièces. L'ont précédée: ses frères et ses sœurs: feu Roger (feu Carmen Malenfant), feu Conrad (feu Gaétane Michaud), feu Gertrude (Régis Duchesnes), feu Jean-Yves et feu Andrée (feu René Royer); ses demi-frères et demi-sœurs: feu Charles-Eugène, feu Anne-Marie (feu Joseph Pronovost), feu Reine, feu Valérie, feu Edmond, feu Marguerite (feu Adelme Pineau), feu Louis-Philippe (feu Anita Patry), feu Cécile, r.j.m. La communauté recevra les condoléances à laà compter de 13 h.sous la direction du