PERREAULT, Jules



Tous ceux qui l'ont connu se souviendront de sa grande générosité et de son engagement.C'est avec une grande tristesse que la famille Perreault souhaite informer parents, amis et connaissances du décès le 14 juillet 2022, au CHSLD de Saint- Raphaël de monsieur Jules Perreault, époux et partenaire de toujours de madame Francine Doyon et père adoré de Vincent et Mathieu Il était le fils de monsieur feu J. Doniat Perreault et de feu madame Émilienne Jacob. Outre son épouse et ses fils, il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Jean (feu Louise Lemay), feu Michel, Pierre (Ghislaine Mailloux), Germain (Louise Routhier), Pauline, Claudette (Robert Tremblay), feu Claude, Édith (Harold Doyon), Louis et Lucie (Jean Héroux); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Doyon: Michelle (feu Jean-Marie Rodrigue), Suzette (Jean Garon), Yves (Judith Paré), Dany (André Lemay) et Étienne (Josée Cliche); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille remercie très sincèrement le personnel soignant du CHSLD de Saint-Raphaël pour la qualité des soins prodigués avec empathie, humanité et professionnalisme.La famille encourage ceux qui le souhaitent à faire un don à la Société Alzheimer ou à la Paroisse Saint-Benoît de Bellechasse, dédié à l'église de Saint-Anselme. https://www.sbdb.ca/faire-un-don/. La famille vous accueillera auà compter de 12 h.