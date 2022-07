BÉDARD, Thérèse



À l'Hôpital du Saint-Sacrement de Québec, le 13 juillet 2022, est décédée madame Thérèse Bédard à l'âge de 83 ans. Elle était l'épouse de feu Jean-Marie Lepage et la fille de feu Delphis Bédard et feu Amabilis Hébert. Elle a vécu de nombreuses années à Sainte-Croix de Lotbinière. La famille recevra les condoléances, de 13 h 30 à 14 h 30 enElle laisse dans le deuil ses trois filles: Marie-Hélène (Steve Gigault), Brigitte (Martin Bédard), Heidi (Michel Drouin); ses petits-enfants: Félix-Antoine Tremblay (Kim Ferland), Émile et Louis. Elle est partie rejoindre plusieurs de ses frères et sœurs: feu Jean (feu Thérèse Roy), feu Guy (feu Denyse Gourdeau), Gilles (feu Laure Lachance), feu Jeanne-Mance (feu John Goeffroy), feu Laurier (feu Thérèse Viau), feu Denis (Anita Fiset), feu Laurent (Yolande Lainesse), feu Suzanne (feu Claude Pilon), feu Michel (Cécile Bélanger), feu Colette (Gilles Désy). Sont également affectés par son départ ses beaux-frères et belles-sœurs: Jacques Lepage (Rosette Plaisance), Imelda Lepage (Denis Lemay), Laurent Lepage, Bernard Lepage, Francine Lepage (Yvan Courchesne) et Lise Lepage (Nathalie Plante). Elle laisse également dans le deuil son filleul Charles Pilon (Natalie Langlois), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s de la famille. Un merci particulier au personnel du département de gériatrie de l'Hôpital du Saint-Sacrement ainsi qu'à son amie Anne-Sophie Thibault de Parkinson Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se témoigner par un don adressé à Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches, 245, rue Soumande, bureau 218, Québec (Québec) G1M 3H6.