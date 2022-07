GIGNAC, Carole



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 20 juillet 2022, à l'âge de 63 ans, est décédée dame Carole Gignac, épouse de monsieur Michel Naud, fille de feu monsieur Rolland Gignac et de feu dame Gabrielle Johansen. Elle demeurait à Deschambault. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lavendredi le 29 juillet de 18h30 à 21h. La famille recevra les condoléancesà compter de 12h. La direction des funérailles a été confiée à laLa mise en terre suivra au cimetière paroissial. Outre son époux Michel, madame Gignac laisse dans le deuil ses filles: Patricia Naud (Hubert) et Claudia Naud (Guillaume); ses petites-filles: Alicia, Raphaëlle, Elodie, Coralie et Béatrice; son frère Daniel; ses belles-sœurs: Micheline Naud et Louise Bertrand (Jean-François); ses neveux et sa nièce: Luc Gignac (Jennifer) Monika Gignac (Maxime) et Renaud Gignac (Catalina) ainsi que plusieurs cousins, cousines, proches et ami(e)s. La famille tient à remercier leur entourage pour leur soutien, le personnel des soins intensifs du CHUL et de l'Hôtel- Dieu de Québec, le Dr Lucien Houde ainsi que toute l'équipe de Saint-Marc pour leur dévouement et les bons soins prodigués.