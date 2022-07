Elle tient sa boutique de plantes à seulement 13 ans

Une jeune Montréalaise de seulement 13 ans a décidé de transformer sa passion pour les plantes en une véritable boutique implantée sur l’avenue Laurier.

Après des années à cultiver sa passion chez elle, Maude Rioux a ouvert en février dernier Espace Maude, une boutique doublée d’un site web transactionnel qui propose des plantes et des accessoires, avec livraison partout au Québec.

«Tout a commencé quand je suis partie faire un "roadtrip" aux États-Unis avec ma mère. Quand nous sommes allées en Arizona, je suis tombé en amour avec les cactus et les plantes qui étaient énormes», a raconté la jeune entrepreneure au micro de QUB radio, jeudi.

À son retour, Maude a commencé à collectionner les plantes, jusqu’à en avoir environ 300 dans sa chambre.

Sa famille a donc eu l’idée, en avisant un local vacant au hasard d’une promenade sur l’avenue Laurier, de mettre en place une boutique, aujourd’hui alimentée grâce à des fournisseurs de plantes.

Maude Rioux suit son cursus scolaire à la maison, ce qui lui permet de développer son commerce. «Vu que je fais l’école à la maison, ça me permet d’avoir beaucoup plus de liberté dans ma petite entreprise. Le matin, je me consacre à mes études et l’après-midi, je m’en vais à ma boutique», a-t-elle raconté à l’animatrice Yasmine Abdelfadel.

La passion de l’entrepreneure en herbe, qui compte bien continuer à développer son goût des affaires, est allée jusqu’à attirer l’attention de la Radio Télévision Suisse, qui lui a récemment consacré un reportage.

«Mon souhait, ce serait que tous les Québécois aient au moins une plante à l’intérieur de la maison, parce que ça fait vraiment du bien, une plante», s’est enthousiasmée l’adolescente.