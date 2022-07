FALARDEAU BÉDARD, Jacqueline



À notre grand regret, Jacqueline Falardeau Bédard que nous aimions sans réserve, est décédée le 19 juillet 2022 à l'âge de 100 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Clément Bédard (Diane Drolet), Jocelyne Bédard (Carol Langlois), Daniel Bédard (Ginette Bilodeau) et Alain Bédard (Diane Lafrance); ses petits-enfants : Alexandre Bédard (Marie-Pierre Gravel), Karine Verreault (Yanick Larson) et Annick Bédard (Jonathan Proulx) ainsi que ses arrière-petits-enfants : Mathis, Isaac et Eliott. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à tout le personnel exceptionnel de Logis Confort pour ses six belles années.