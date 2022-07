Festival Juste pour rire: à la découverte de Trixie Mattel

Chanteuse, auteure, actrice, animatrice, humoriste, femme d’affaires... Trixie Mattel est bien plus qu’une simple gagnante de RuPaul’s Drag Race. Voici cinq choses à savoir sur celle qui enflammera le Quartier des spectacles demain soir dans le cadre du festival Juste pour rire.

Deuxième chance

Si elle a été révélée grâce à la septième saison de RuPaul’s Drag Race en 2015, ce n’est qu’en 2018 que Trixie Mattel a finalement rejoint le cercle des gagnantes de la populaire compétition télévisée. Elle a alors remporté la troisième édition de RuPaul’s Drag Race All Stars, damant le pion aux superstars Shangela, BenDeLaCreme, Kennedy Davenport et autres BeBe Zahara Benet.

Humour et musique

À quoi s’attendre du spectacle de Trixie Mattel prévu à Montréal demain soir ? Si on se fie aux dernières représentations de cette tournée, sa performance s’articulera principalement autour de la musique et de l’humour. On risque donc fort bien d’y entendre les pièces de The Blonde & Pink Albums, un disque double lancé le mois dernier.

La plus suivie du lot

Elle est d’ailleurs la plus suivie de toutes les candidates – passées et présentes – de l’écurie Drag Race avec près de trois millions d’abonnés sur Instagram. Trixie Mattel a récolté ce titre il y a quelques mois en surpassant Bianca Del Rio, qui figure désormais au deuxième rang du palmarès avec 2,5 millions de fidèles.

De candidate à juge

Bien que Trixie Mattel se montre réticente à retourner à la compétition, elle a joint l’équipe de juges de l’émission Queen of the Universe, concours de chant télévisé réservé aux drag queens. Elle reprendra d’ailleurs sa place sur le panel pour la seconde saison, aux côtés de Michelle Visage, Vanessa Williams et Mel B.

Un automne en duo

Les prochains mois s’annoncent chargés pour Trixie Mattel. En plus de lancer un second livre avec sa complice Katya Zamolodchikova (également révélée grâce à RuPaul’s Drag Race en 2015), les deux artistes sillonneront l’Amérique du Nord et l’Europe avec leur nouveau spectacle. Aucune date n’a encore été annoncée à Montréal, mais les fans gardent espoir de voir la métropole s’ajouter à leur itinéraire de tournée prochainement.

♦ Trixie Mattel montera sur la scène Beneva du Quartier des spectacles à 21 h 15 ce vendredi soir.