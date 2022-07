La beauté à tout prix me rend folle

Je suis une femme de 56 ans qui travaille encore dans un milieu où l’apparence compte. Pas besoin de vous dire que la pandémie m’a libérée d’avoir à surveiller ma tenue, et surtout d’avoir à me coiffer et me maquiller chaque matin. Ce fut un soulagement de m’habiller en mou avec rien dans la face pour mes réunions ZOOM.

Depuis la reprise de la vie normale, mon patron exige qu’on soit de nouveau à notre meilleur pour rencontrer la clientèle, et ça me pèse. Je saute ma coche régulièrement quand il note que je manque d’élégance et que l’absence de maquillage me donne un air passé date.

Je trouve ça insultant de me faire remettre à ma place alors que la discrimination devrait être absente de nos milieux de travail. J’ai enduré ça pendant 30 ans, me mettre belle pour aller travailler, et je n’ai plus envie de le faire. Qui a raison de lui ou moi ?

Une femme qui s’assume désormais ridée et pâlotte

Aucun des deux n’a tout à fait tort ni tout à fait raison. Vous travaillez dans une ambiance qui commandait jadis la bonne mine et la belle tenue, et qui est revenue à ses diktats d’avant à ce qu’il semble. Des diktats que vous vous efforciez d’ailleurs de respecter autrefois.

Que vous ayez changé votre fusil d’épaule est normal, mais il va falloir en discuter ouvertement avec vos patrons, ou accepter qu’ils vous en fassent la remarque chaque fois que vous en dérogerez.