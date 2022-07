Changements climatiques: la Cour suprême rejette une action collective contre Ottawa

La Cour suprême refuse d’entendre la cause de l’organisme écologiste Environnement JEUnesse, qui intentait depuis 2018 une action collective contre le gouvernement fédéral pour «l’insuffisance de ses actions face à l’urgence climatique».

Comme pour tout rejet de cause, les juges de la Cour suprême n’ont pas fourni d’explications motivant leur décision.

«En refusant d’entendre cette cause, la Cour suprême du Canada laisse d’importantes questions sans réponse, notamment à savoir si le Canada viole ou non les droits des jeunes en matière de sécurité, d’égalité et de vivre dans un environnement sain», a fait savoir Environnement JEUnesse dans un communiqué jeudi matin.

Le requête avait été rejetée une première fois par un juge de la Cour supérieure en 2019.

L’action collective était menée au nom de «toutes et tous les jeunes de 35 ans et moins du Québec».

Le dossier était piloté par le cabinet Trudel Johnston & Lespérance, spécialisé dans les actions collectives.